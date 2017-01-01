На Пермском пороховом заводе ожидается массовое сокращение, — «Коммерсант»

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ФКП «Пермский пороховой завод»

На ФКП «Пермский пороховой завод» в ближайшем будущем ожидается массовое сокращение сотрудников. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники, оно может коснутся порядка 200 сотрудников. Сейчас на предприятии трудятся порядка 4 тыс. человек.

Как отмечают в отраслевом профсоюзе, возможное сокращение может быть связано с неполной загруженностью предприятия, однако это решение может оказаться преждевременным. Кроме того, по информации источников издания, изначально планировалось сократить порядка 400 человек. Также рассматривается вариант перехода режима работы предприятия на укороченную рабочую неделю или укороченный рабочий день.