Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 15 января

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Издержки промышленности. Как на Прикамье скажется повышение НДС.

Дмитрий Пучко: Некоторые люди пытаются найти того, кто дёргает за ниточки. Заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края — о муниципальной реформе, избирательной кампании 2018 года и проверке глав на «конфликты интересов».

Не лыком щит. Мэрия сносит незаконные рекламные конструкции как небезопасные.

Бои мусорного значения. Вопрос с тарифами на захоронение мусора для «Буматики» будут решать в суде.

С инспекционным приветом. Региональный минстрой объехал стройки соцобъектов.

Послали к лесу. Лесопользователи начиная с 1 января 2019 года будут получать в аренду участки для освоения по новым правилам.

…И снова год надежд. Пермские музеи поделились планами на 2019 год.

От Рождества до Рождества. Рождественский фестиваль Пермской филармонии — источник особой ауры: душевной гармонии, возвышенных и светлых чувств.

Арт-добро. Фестиваль «Всякое добро» собрал более 300 тыс. рублей на помощь подопечным фонда «Дедморозим».

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