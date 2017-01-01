«Рейды против таксистов-нелегалов станут еженедельными», — минтранс Прикамья

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

business-trio.ru

Министерство транспорта Пермского края рассказало о результатах январского рейда против таксистов нелегалов. Во время совместного оперативно-профилактического мероприятия сотрудников министерства, ГИБДД и отделов полиции в пятницу, 11 января, в районе Центрального автовокзала было проверено порядка 45 транспортных средств. Одновременно в районе железнодорожного вокзала Пермь II проверено порядка 20 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа в сфере легкового такси.

При проведении мероприятий выявили транспортные средства с техническими неисправностями, с не пройденным техническим осмотром. На штрафстоянку было эвакуировано транспортное средство, которым управлял водитель, предоставивший водительское удостоверение с признаками подделки, водитель доставлен в отделение полиции.

Выявлены следующие нарушения требований, предъявляемых к перевозкам пассажиров и багажа в сфере легкового такси:

— 11 нарушений требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств;

— 10 нарушений требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств;

— 6 нарушений в части отсутствия на транспортном средстве цветографической схемы легкового такси и (или) опознавательного фонаря на крыше указанного транспортного средства;

— 1 нарушение в части цветового покрытия наружной поверхности кузова транспортного средства.

Мероприятие организовано в целях безопасности пассажиров, а также в интересах лиц, осуществляющих перевозки в соответствии с действующим законодательством.

В министерстве транспорта сообщили, что аналогичные мероприятия отныне будут проводиться еженедельно.