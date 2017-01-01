В первом квартале 2019 года заработают экологические сервисы «Зелёная карта» и «Красная кнопка»

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В первом квартале 2019 года «Единая Россия» запустит экологические сервисы «Зелёная карта» и «Красная кнопка». Их главная задача — предоставить жителям страны максимально полную и достоверную информацию об экологической ситуации в регионах. Об этом заявил координатор партийного проекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сервис «Зелёная карта» — интерактивная многослойная карта, демонстрирующая реальную ситуацию с рекультивацией полигонов, строительством специальных сооружений по очистке воды, а также мероприятий, которые будут направлены на сохранение и очистку водоёмов.

На площадке сервиса «Красная кнопка» каждый желающий сможет сообщить о проблемах окружающей среды, например, о случаях загрязнения воздуха, воды, водоёмов, о тнесанкционированных свалках и других нарушениях. Для этого будет необходимо заполнить стандартную форму с информацией, на основе которой будет сформирован запрос в профильное надзорное ведомство, после чего можно будет отслеживать статус обращения.

Владимир Бурматов, председатель комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды:

— Мы сделали сервис, где можно будет написать о том, что где-то есть экологические проблемы, и дальше наши юристы будут заниматься этими вопросами: они сформируют запросы в надзорные ведомства. Мы упрощаем людям жизнь тем, что им не придётся бегать за надзорными службами, мы берём это на себя, а они становятся нашими добровольными помощниками, сообщая нам о проблемах. Люди борются за свои права, и важно им в этом помогать.

Кроме того, с начала года партия запустила мониторинг внедрения в регионах новой системы обращения с ТКО. Результаты глобального исследования будут обобщены в феврале. Как ранее пояснял Бурматов, в ряде регионов тарифы выросли, где-то установлены сомнительные нормативы накопления ТКО, в ряде регионов наблюдается серьёзный рост прогнозных платежей. По словам депутата, мониторинг покажет, как регионы переходят на новую систему по обращению с отходами.

По предварительным данным, 71 регион перешёл на новую систему обращения с отходами, причём 60 из них — полностью, а 14 субъектов не перешли совсем.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»