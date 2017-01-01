Управляющий прикамским отделением Пенсионного фонда проведёт «прямую линию»

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Фото: Константин Долгановский

В среду, 16 января, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю проведёт телефонную «прямую линию» с жителями региона. Главными темами общения станут индексация пенсий в январе 2019 года, изменения в пенсионном законодательстве, назначение и выплата пенсий.

Свой вопрос с 15:00 до 17:00 можно будет задать Станиславу Юрьевичу Аврончуку по телефону «прямой линии» 264-31-01.

— Кроме того, работники отделения ПФР по Пермскому краю проведут ряд личных встреч с населением. Станислав Юрьевич Аврончук проведёт свой приём 15 января с 10:00 до 12:00.

— Приём населения по вопросам пенсионного обеспечения 22 января с 10:00 до 12:00 будет проводит заместитель управляющего Раиса Васильевна Тарских.

— Приём населения по вопросам персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями 30 января с 10:00 до 12:00 будет проводить заместитель управляющего Галина Геннадьевна Мартюшева.

Все встречи состоятся в здании отделения ПФР по Пермскому краю по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 78, ком. 103.