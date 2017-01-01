Экс-начальника УКСа Краснокамского района признали виновным во взяточничестве
Суд признал собранные следователями Нытвенского следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю доказательства достаточными для вынесения приговора экс-начальнику управления капитального строительства администрации Краснокамского района. Его признали виновным в преступлении по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном размере в виде имущества за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица — коммерческой организации, при этом такие действия входили в служебные полномочия взяткополучателя). Об этом сообщили в краевом управлении СК РФ.
Как было установлено, 27 июня 2014 года осуждённый, являясь начальником МКУ «УКС», находясь в городе Нытве, получил взятку в значительном размере виде имущества (винтовые сваи, профнастил, просечно-вытяжной лист) на сумму более 90 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на строительство детского сада в городе Краснокамске.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 370 тыс. руб. с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года.