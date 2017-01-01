Экс-начальника УКСа Краснокамского района признали виновным во взяточничестве

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Суд признал собранные следователями Нытвенского следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю доказательства достаточными для вынесения приговора экс-начальнику управления капитального строительства администрации Краснокамского района. Его признали виновным в преступлении по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном размере в виде имущества за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица — коммерческой организации, при этом такие действия входили в служебные полномочия взяткополучателя). Об этом сообщили в краевом управлении СК РФ.

Как было установлено, 27 июня 2014 года осуждённый, являясь начальником МКУ «УКС», находясь в городе Нытве, получил взятку в значительном размере виде имущества (винтовые сваи, профнастил, просечно-вытяжной лист) на сумму более 90 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на строительство детского сада в городе Краснокамске.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 370 тыс. руб. с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года.