Пермская филармония подарила Полу Маккартни CD с «Караваем» на балалайках

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Квартет «Каравай»

Фото: Пермская краевая филармония

16 января вся планета будет отмечать Всемирный день «Битлз» — WORLD BEATLES DAY. The Beatles — единственная группа во всём мире, которая удостоилась чести иметь свой международный день. По решению ЮНЕСКО начиная с 2001 года 16 января, день первого выхода коллектива на сцену, становится днём чествования группы во всём мире. Именно в этот день в Пермской краевой филармонии состоится концерт ансамбля солистов «Квартет «Каравай», на котором прозвучат композиции на музыкальные темы «Битлз» в оригинальных авторских аранжировках.

В честь всемирного праздника Пермская филармония специальным письмом отправила сэру Полу Маккартни CD, где русский «Каравай» на балалайках и домрах зажигательно исполняет гениальные треки легендарной группы всех времён и народов!

Впервые квартет приехал в Англию по приглашению комитета городов-побратимов Оксфорд-Пермь и сразу обрёл здесь массу друзей. Почётный член Королевской академии музыки, руководитель и главный дирижёр оркестра Св. Джона Джон Лаббок так отозвался о пермской четвёрке: «Каравай» — один из лучших в мире квартетов русских народных инструментов. Когда я услышал их в первый раз, то был в шоке от виртуозности и музыкальности этого удивительного и необычного ансамбля. Слияние музыки и личностей исполнителей делают их концерты незабываемыми».

Несколько концертов было запланировано в английских школах. В каждом классе музыканты обязательно вызывали к доске мальчика и девочку, чтобы обучить их игре на балалайке. Юные подданные английской королевы были в восторге! После этих мастер-классов слух о русских, играющих «Мишель» и «Жёлтую подводную лодку» на «рашен балалайках» не хуже ливерпульской четвёрки, дошёл до газеты «Оксфорд Таймс». После чего интервью с «Караваем» вышло на первой полосе столь солидного издания.

Радио BBC организовало прямой эфир с квартетом и сделало запись передачи в рамках программы «Мировая музыка».

Успех «великолепной четвёрки» был таков, что Prichard Fond г. Оксфорда финансировал поездку квартета на родину «Битлз» в г. Ливерпуль и организовал ансамблю концерт в легендарном Caveru Club, откуда начался звёздный путь Джона Леннона и его друзей. Результатом выступления в клубе стало приглашение «Каравая» на знаменитый Ливерпульский фестиваль Internation Beatleweek (Международная неделя «Битлз-2016»). Один из директоров фестиваля Джон Китс так объяснил причину приглашения: «Виртуозность исполнения (особенно их инновационные аранжировки и свежие интерпретации музыки «Битлз») была такой, что члены отборочного комитете единогласно проголосовали «за».

«Каравай» стал единственным ансамблем из России, хотя фестиваль собрал 70 коллективов из более чем 20 стран Европы, Азии и Латинской Америки — всего более 500 музыкантов.

— После первого же выступления нас окрестили «Балалайка Битлз», стали узнавать и приветствовать на улицах, — вспоминает Олег Згогурин. — Образовался фан-клуб, участники которого непременно посещали концерты «Каравая».

— Аmazing! — «Удивительные, потрясающие, поразительные, изумительные!» — самые частые комплименты, которые «караваевцы» слышали в свой адрес от коллег и слушателей. А один из директоров фестиваля Джон Китс сказал в шутку: «Эти русские подрывают традиции и устои нашей британской поп-культуры. Они своим исполнением заставляют замолчать наш знаменитый английский паб. Это подлинное открытие фестиваля!»

Координатор фестиваля Кларк Гилмор в завершение фестиваля подчеркнул: «Вместе с балалайками «Каравай» привёз с собой в Ливерпуль часть России и сумел подчеркнуть, насколько уникальна музыка «Битлз», соединяющая русскую народную музыку с английским битом. И это как раз тот вид взаимосвязи между нашими народами, который мы так долго искали». Это был уже пятый раз, когда коллектив филармонии с большим успехом представлял в Великобритании культуру Пермского края и России.

Высокий профессионализм четвёрки и потрясающая способность к импровизации рождает особую ауру, когда каждый сидящий в зале воспринимает игру музыкантов как обращение к нему лично. И убедиться в этом можно 16 января в 19:00 в Органном концертном зале.

Уже более 30 лет «Квартет «Каравай» Пермской краевой филармонии не перестаёт удивлять публику виртуозной игрой на своих любимых инструментах: домре и балалайке. В состав ансамбля входит четвёрка виртуозных музыкантов, которая хорошо известна не только пермской публике, но и далеко за пределами России: основатель и бессменный руководитель коллектива, заслуженный артист России Олег Згогурин (балалайка-прима), заслуженная артистка России Татьяна Куликова (домра-альт), Анна Тальникова (домра-прима) и Станислав Юнкинд (балалайка-бас).

Музыканты приняли участие в более чем в 30 международных фестивалях. За годы работы квартет побывал с гастролями во многих странах мира: Франции, Германии, США, Швеции, Чехии, Италии, Дании, Великобритании, Венесуэле, Португалии, Латвии, Украине, Беларуси.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии

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