«Нарушения при реконструкции стадиона «Динамо» были», - Ольга Антипина В Ленинском суде продолжается процесс по делу экс-министра спорта Прикамья

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В Ленинском районном суде Перми продолжается судебный процесс над экс-министром спорта Прикамья Павлом Ляхом. В понедельник, 14 января, в качестве свидетеля была допрошена первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина. В период работы Павла Ляха она занимала должность министра финансов.

По словам Ольги Антипиной, она никогда не состояла в приятельских отношениях с экс-министром, у них были сугубо рабочие отношения. Тем не менее, она признала, что в период, который рассматривается судом, проверка минспорта обнаружила нарушения «в процессе заключение контракта и в процессе его исполнения». Антипина пояснила, что она не помнит всех деталей, кроме того, что проверка была осуществлена в декабре 2015 года. «На момент той проверки не все работы на стадионе были выполнены», — отметила Ольга Антипина. При этом чиновница подчеркнула, что лично в проверочных мероприятиях не участвовала, хотя «читала акты приёмки».

Ольга Антипина, первый заместитель председателя правительства Пермского края:

— Были вопросы по объёмам работ, перечню работ, не всё оборудование было смонтировано.

Кроме того, по словам Антипиной, цена госконтракта была определена «с отклонением от правил», но не смогла вспомнить, каких именно позиций это касалось.

Напомним, Павла Ляха обвиняют в злоупотреблении полномочиями при подписании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015 году. Уголовное дело возбудили в 2016 году после проверки Контрольно-счётной палатой. Её результаты показали, что работы по реконструкции стадиона были выполнены на 45,5 млн руб., тогда как их реальная сумма составляла 13,8 млн руб. Сначала Павла Ляха задержали, но впоследствии меру пресечения заменили на домашний арест, а после — на подписку о невыезде.

По эпизоду со стадионом проходят ещё трое обвиняемых — бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко, а также предприниматели Дмитрий Перфильев и Александр Тархов.

Первый возглавлял ООО «Технологии и строительство» — фирму-подрядчика работ по стадиону. Второй — руководил ООО «А-Старт», которое поставляло щебень и песок для работ по реконструкции объекта.

Ещё один эпизод по превышению полномочий связан с выделением средств на проведение спортивных сборов на чайковской базе «Раздолье». Организацией сбора занималась коммерческая организация. По версии следствия, база не была включена в реестр минспорта, значит, никаких официальных сборов там проводить было нельзя.

На судебном процессе в качестве свидетеля в октябре прошлого года был допрошен и председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов, бывший в период исполнения Ляхом своих обязанностей премьер-министром краевого правительства. Он тоже подтвердил, что знал о дефектах при реконструкторских работах на стадионе, но сообщил, что при тех погодных условиях (это был декабрь, — ред.) не считает их критическими.