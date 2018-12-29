РСТ официально сменила название

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Антон Удальёв

Фото: Константин Долгановский

В минувшую пятницу, 11 января, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю внесла изменения в учредительные документы ГКУ «Региональная служба по тарифам Пермского края» (РСТ). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на информацию СПАРК-Интерфакс.

Само учреждение теперь официально называется по другому — министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Исполняющим обязанности министра назначен Андрей Кокарев, прежде — замруководителя РСТ.

Напомним, ранее пост главы РСТ занимал Антон Удальев, вице-премьер правительства края. Учредителем ГКУ остался аппарат правительства края.Как отмечает издание, до 14 декабря РСТ не имело статуса государственного учреждения, служба была общественным учреждением.

Осенью 2018 году власти Прикамья объявили о реорганизации РСТ в два новых министерства — ЖКХ и благоустройства. Антон Удальёв сохранил пост вице-премьера, оба учреждения продолжат ему подчиняться.