В Перми оборудуют три места для крещенских купаний

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Фото: Константин Долгановский

В ближайшую субботу, 19 января, православные будут отмечать Крещение Господне. Как и в прошлом году, для них власти Перми оборудуют три места для крещенских купаний в черте города, сообщили в мэрии.

Однако в связи с тем, что ведутся работы по очистке ложа Мотовилихинского пруда, решено оборудовать новое место для купелей в Ленинском районе Перми. Таким образом, совершить православный обряд можно будет в Свердловском районе — на улице Пристанционная, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря), в Мотовилихинском районе — в Верхней Курье на улице 1 линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня) и в Ленинском районе — на городском пляже по адресу: улица Камская 2-я. Накануне будет проверена готовность всех купелей. Также все они будут освящены.

Купели в этих местах оснастят специальными поручнями и сходнями. Вблизи купелей оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. Для обеспечения безопасности жителей будут дежурить спасатели Пермской городской службы спасения, народные дружинники и представители казачества.

Кроме того, желающие окунуться в купель могут сделать это на территории Пермского района в семи сельских поселениях. Так, например, специально оборудованное место и дежурство соответствующих служб будет организовано в селе Гамово на Тиминском пруду за храмом в честь Преображения Господня. В селе Лобаново оборудуют сразу две купели, на реке Мулянка перед въездом в деревню Кочкино сразу от моста и в селе Кольцово на реке Сыра перед автомобильным мостом. Дополнительную информацию о работе купелей можно уточнить в храмах и монастырях, которые занимаются организацией мест купаний на своих территориях.

Полный список мест проведения Крещенских купаний в Перми и Пермском районе 18-19 января можно найти здесь.