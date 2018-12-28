«Парма» уступила на выезде саратовскому «Автодору»

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Фото: vtb-league.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» потерпел поражение в выездном матче с саратовским «Автодором». Игра прошла в рамках единой лиги ВТБ, и закончилась со счётом 76:93 в пользу хозяев площадки.

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»:

— Нам было тяжело бороться против «Автодора», потому что мы получили очень много фолов именно в борьбе за мяч, за подбор, получив из этих ситуаций около 20 штрафных в свою корзину. По этой причине оказалось сложно сдерживать их нападение в трехсекундной зоне. Кроме того, мы сами смазали очень много свободных бросков, что в такой открытой игре непростительно. Во многом из-за этого не использовали свои шансы и не сумели вернуться в игру, даже сократив отставание до «-9» в заключительной четверти.

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