Евгений Климов — абсолютный чемпион России В Чайковском завершился чемпионат по прыжкам на лыжах с трамплина

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Евгений Климов

Фото: teamrussia.pro

В Чайковском завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В заключительный день соревнований были разыграны награды на трамплине К-125. По сумме двух попыток победу одержал Евгений Климов. Его результат — 91,2 м и 90,2 м. Второе место занял Роман Трофимов, тройку лидеров замкнул Михаил Максимочкин (оба — Нижегородская область). Ещё один пермский летающий лыжник, Егор Усачёв, завершил выступление на 4-й позиции.

Для Евгения Климова это вторая медаль чемпионата России, первую он завоевал на трамплине К-95.

Титул чемпиона России Евгений защитил ещё 11 января. Тогда прошёл первый соревновательный день чемпионата. Во втором раунде он показал лучшую длину прыжка в соревнованиях — 105,5 м. С первым прыжком на 90 м и общим результатом 250,3 балла Евгений заслуженно поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала.

Второй результат тогда показал представитель Нижегородской области Михаил Максимочкин. Михаил лидировал после первого раунда с прыжком на 97,5 м. Во втором он выступил стабильно и с длиной прыжка 96,5 м и 236,9 балла получил серебряную медаль.

На третьем месте также оказался представитель Нижнего Новгорода Роман Трофимов — прыжки на 92,5 и 91 м, 218,8 балла.

ЧМ в Чайковском является отборочным в сборную России, которая примет участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта. Он пройдёт в Австрии в марте.