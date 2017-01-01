Таксист в Перми врезался в остановку с людьми

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ДТП произошло 13 января в 14:01 часов в районе ул. Мильчакова. Трое сбитых такси пермяков доставлены в больницу.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, водитель сервиса «Яндекс.Такси» 1988 года рождения двигался на автомобиле «Рено Логан» по шоссе Космонавтов в сторону улицы Мильчакова. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус. После этого легковушку отбросило на автобусную остановку, где находились дожидавшиеся общественного транспорта люди.

В результате инцидента три человека получили травмы. Их госпитализировали, но о состоянии пострадавших не сообщается. Водитель такси и находившаяся в момент в салоне авто девушка не пострадали.

Известно, что водитель в момент ДТП был трезв. После автоаварии его доставили в отдел полиции и допросили. Как пояснили в краевом главке, по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.





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