Прокуратура выступила против разрешения автобусам ездить по путепроводу на Монастырской

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Прокуратура города Перми вынесла протест на распоряжение начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми от 7 декабря 2018 года. Этим распоряжением разрешается проезд по ул. Монастырской транспортных средств массой свыше 10 т.

Это было сделано для открытия нового муниципального автобусного маршрута №2, который должен заменить закрывающееся железнодорожное сообщение по Горнозаводской ветке между станциями Пермь-I и Пермь-II. На его создание и работу были выделены средства в размере 22 млн руб.

Ранее в прокуратуру с просьбой проверить законность распоряжения начальника департамента дорог и транспорта Перми обратилась общественный активист Людмила Елтышева. Она опубликовала ответ прокуратуры на своё обращение на своей странице в Facebook.

Из ответа контрольно-надзорного органа следует, что проезд транспортных средств массой свыше 10 т. был ограничен администрацией Перми еще в 1999 году. Прокуратура сочла, что решение начальника департамента дорог и транспорта было вынесено в нарушение этого распоряжения, а также требований Закона о безопасности дорожного движения и Закона об автомобильных дорогах и дорожной деятельности РФ.

Главе Перми внесено представление в связи с длительным бездействием органов местного самоуправления по принятию мер к обеспечению безопасности движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки через путепровод по ул. Монастырской.

В мэрии заявляют, что вся информация о ситуации на путепроводе была направлена в прокуратуру в декабре минувшего года. Ответ городских властей приводит «Коммерсант-Прикамье». Как отметили собеседники издания в мэрии, постановление администрации от 1999 года допускает проезд через путепровод двух троллейбусных маршрутов и одного автобусного. В настоящее время там работают один троллейбусный и два автобусных маршрута. При этом общее ограничение движения по путепроводу транспорта массой свыше 10 т., по информации городских властей, сохраняется.

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