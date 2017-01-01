Иван Колпаков может стать издателем «Meduza»

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Иван Колпаков

Фото: Facebook

Бывший главный редактор «Meduza», пермяк Иван Колпаков может занять пост издателя этого СМИ вместо ранее ушедшего с этого поста Ильи Красильщика. Об этом сообщает Интернет-издание «Проект» со ссылкой на собственные источники в редакции.

«Я всерьез думаю о его полноценном возвращении», — рассказала «Проекту» директор «Meduza» Галина Тимченко. По ее словам, сейчас Колпаков занимается стратегическим планированием, студией подкастов и разрабатывает продуктовый план. «Я взял на себя некоторые функции издателя, но как будет называться моя должность, пока непонятно», — говорит Колпаков.

Кроме того, издание утверждает, что после инцидента, в результате которого Иван Колпаков покинул должность главного редактора «Meduza», редакцию покинули десять человек. Сообщается, что одним из поводов ухода некоторых из них могла стать возникшая в коллективе напряженность после инцидента с Колпаковым. Якобы, она возникла из-за разных взглядов на эту ситуацию у части коллектива и директора Галины Тимченко.

Напомним, в октябре прошлого года Иван Колпаков был временно отстранён от занимаемой должности главного редактора после инцидента, случившегося на корпоративе издания. Одна из сотрудниц обвинила его в сексуальном домогательстве. Позднее, 9 ноября, Колпаков объявил о решении покинуть должность по собственной инициативе.

«Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — заявил тогда Колпаков.

Иван Колпаков — известный российский журналист. Начинал свой профессиональный путь в Перми, работал на телеканале Vetta, в изданиях «Business сlass» и «Новый компаньон», был главным редактором журнала «Соль». С 2011 года работал в федеральных СМИ, в 2014 году стал одним из основателей Meduza, где с 2016 года занимал должность главного редактора.

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