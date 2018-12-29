Юбилейный Рождественский фестиваль Пермской филармонии закроет известный оркестр Kremlin
Подводя итоги самого молодого проекта, директор Пермской филармонии Галина Кокоулина подчеркнула, что «Рождественский — очень добрый фестиваль, и специалисты филармонии при формировании его контента создали особые праздничные программы. За две фестивальные недели на сценических площадках филармонии были представлены 14 программ самых разных жанров, стилей и музыкальных направлений для всех возрастных категорий.
Идеология фестиваля: каждый концерт — это мини-проект, который соединяет европейские и русские рождественско-новогодние праздники. При этом возникает некая единая гуманитарная среда, общее музыкальное пространство, которое лучше слов говорит о том, что культурные и в целом общечеловеческие ценности едины для разных народов и стран».
Закрыть юбилейный фестиваль Пермская филармония решила вечером камерной музыки, пригласив всемирно известный оркестр Kremlin, который активно гастролирует за рубежом под брендом Russian String Orchestra, но никогда не бывал в Перми. Основатель и художественный руководитель оркестра — известный скрипач и дирижёр Миша Рахлевский. Солист — исполнитель высочайшего уровня, один из самых одарённых и харизматичных музыкантов своего поколения скрипач Сергей Догадин (Австрия).
За годы своего существования оркестр выпустил более тридцати компакт-дисков, ряд из которых отмечен международными наградами, такими как Diapason d’Or в Париже, Gramaphone Critic’s Choice в Лондоне, New York Times Critic’s Choice и «Диск года» в Гонконге.
Камерный оркестр Kremlin известен не только своим мягким звуком и замысловатыми интерпретациями, но и творческим подходом к составлению концертных программ. Остроумный подход к классической программе — фирменный стиль коллектива, музыканты умеют удивлять своего зрителя.
В октябре 2018 года завершился Первый Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова. Победителем конкурса стал Сергей Догадин, который был отмечен ещё и специальными призами от Юрия Башмета, Валерия Гергиева, Миры Евтич, Павла Когана и Фёдора Елесина. Но его игра каждый раз действительно оставляет неизгладимое впечатление!
В багаже Сергея Догадина множество престижных международных конкурсов, в числе которых Международный конкурс им. Чайковского (обладатель II премии, первая не присуждалась, 2011); Конкурс имени Йозефа Йоахима — один из главнейших конкурсов скрипачей в мире (первая премия, 2015); Международный конкурс им. Паганини (первая премия, 2005); Международный конкурс скрипачей им. Ю. И. Янкелевича (Гран-при, 2013); Международный конкурс скрипачей в Сингапуре (первая премия, февраль 2018) и другие.
Гастролировал во многих странах мира, выступал с такими всемирно известными оркестрами, как Лондонский филармонический и Берлинский симфонический. Сотрудничал с выдающимися музыкантами нашего времени Ю. Темиркановым, В. Гергиевым, В. Ашкенази, В. Спиваковым, Т. Зандерлингом, В. Третьяковым, Д. Мацуевым.
На заключительном вечере V Международного Рождественского фестиваля знатокам и ценителям классики будет любопытно сравнить в исполнении оркестра Kremlin и виртуоза Догадина «Времена года» Антонио Вивальди и Петра Ильича Чайковского. Кроме того, прозвучат Скерцо до минор, соч. 42/2 П. И. Чайковского; Славянский танец ми минор Антонина Дворжака; Венгерский танец №5 Иоганнеса Брамса; Summertime Джорджа Гершвина; Быстрая полька «В полёте» Иоганна Штрауса; а также четыре танго («Каштановое и голубое», «Четверо для танго», «Мелодия в ля миноре» и Libertango Астора Пьяццоллы).
Приглашаем всех поклонников шедевров мировой классики 12 января в 18:00 в Органный концертный зал.
Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии
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