Юбилейный Рождественский фестиваль Пермской филармонии закроет известный оркестр Kremlin

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Камерный оркестр Kremlin

Фото: Пермская краевая филармония

Подводя итоги самого молодого проекта, директор Пермской филармонии Галина Кокоулина подчеркнула, что «Рождественский — очень добрый фестиваль, и специалисты филармонии при формировании его контента создали особые праздничные программы. За две фестивальные недели на сценических площадках филармонии были представлены 14 программ самых разных жанров, стилей и музыкальных направлений для всех возрастных категорий.

Идеология фестиваля: каждый концерт — это мини-проект, который соединяет европейские и русские рождественско-новогодние праздники. При этом возникает некая единая гуманитарная среда, общее музыкальное пространство, которое лучше слов говорит о том, что культурные и в целом общечеловеческие ценности едины для разных народов и стран».

Михаил Рахлевский

Фото: Пермская краевая филармония

Закрыть юбилейный фестиваль Пермская филармония решила вечером камерной музыки, пригласив всемирно известный оркестр Kremlin, который активно гастролирует за рубежом под брендом Russian String Orchestra, но никогда не бывал в Перми. Основатель и художественный руководитель оркестра — известный скрипач и дирижёр Миша Рахлевский. Солист — исполнитель высочайшего уровня, один из самых одарённых и харизматичных музыкантов своего поколения скрипач Сергей Догадин (Австрия).

За годы своего существования оркестр выпустил более тридцати компакт-дисков, ряд из которых отмечен международными наградами, такими как Diapason d’Or в Париже, Gramaphone Critic’s Choice в Лондоне, New York Times Critic’s Choice и «Диск года» в Гонконге.

Камерный оркестр Kremlin известен не только своим мягким звуком и замысловатыми интерпретациями, но и творческим подходом к составлению концертных программ. Остроумный подход к классической программе — фирменный стиль коллектива, музыканты умеют удивлять своего зрителя.

В октябре 2018 года завершился Первый Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова. Победителем конкурса стал Сергей Догадин, который был отмечен ещё и специальными призами от Юрия Башмета, Валерия Гергиева, Миры Евтич, Павла Когана и Фёдора Елесина. Но его игра каждый раз действительно оставляет неизгладимое впечатление!

Сергей Догадин

Фото: Пермская краевая филармония

В багаже Сергея Догадина множество престижных международных конкурсов, в числе которых Международный конкурс им. Чайковского (обладатель II премии, первая не присуждалась, 2011); Конкурс имени Йозефа Йоахима — один из главнейших конкурсов скрипачей в мире (первая премия, 2015); Международный конкурс им. Паганини (первая премия, 2005); Международный конкурс скрипачей им. Ю. И. Янкелевича (Гран-при, 2013); Международный конкурс скрипачей в Сингапуре (первая премия, февраль 2018) и другие.

Гастролировал во многих странах мира, выступал с такими всемирно известными оркестрами, как Лондонский филармонический и Берлинский симфонический. Сотрудничал с выдающимися музыкантами нашего времени Ю. Темиркановым, В. Гергиевым, В. Ашкенази, В. Спиваковым, Т. Зандерлингом, В. Третьяковым, Д. Мацуевым.

На заключительном вечере V Международного Рождественского фестиваля знатокам и ценителям классики будет любопытно сравнить в исполнении оркестра Kremlin и виртуоза Догадина «Времена года» Антонио Вивальди и Петра Ильича Чайковского. Кроме того, прозвучат Скерцо до минор, соч. 42/2 П. И. Чайковского; Славянский танец ми минор Антонина Дворжака; Венгерский танец №5 Иоганнеса Брамса; Summertime Джорджа Гершвина; Быстрая полька «В полёте» Иоганна Штрауса; а также четыре танго («Каштановое и голубое», «Четверо для танго», «Мелодия в ля миноре» и Libertango Астора Пьяццоллы).

Приглашаем всех поклонников шедевров мировой классики 12 января в 18:00 в Органный концертный зал.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии

6+