Сформирован перечень пермских дорог, которые отремонтируют в рамках нацпроекта в 2019 году

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В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Прикамья отремонтируют 25 дорожных объектов. На эти цели Пермь получит 600 млн руб. из федерального бюджета.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в перечень вошли те дороги, которые больше всего нуждаются в ремонте, а также те, за которые проголосовали сами жители, но которые так и не оказались в перечне объектов 2018 года. Они расположены в каждом районе города. Общая площадь ремонта составит 302,6 тыс. кв. м.

Самыми крупными объектами станут ул. Луначарского от ул. Крисанова до ул. Клименко, ул. Малкова от шоссе Космонавтов до ул. Энгельса, ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина до ул. 5-ой Каховской, улица Гайвинская от ул. Вильямса до дома №90 по улице Гайвинской. Планируется, что конкурсные процедуры по отбору подрядчиков пройдут до конца января.

С полным перечнем дорог можно ознакомиться здесь.

Напомним, в 2018 году в Перми благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Перми отремонтировано 23 дорожных объекта. Общая площадь ремонта составила более 506 тыс. кв. м. Самые крупные объекты — ул. Архитектора Свиязева, Космонавта Леонова, Екатерининская, Петропавловская, Южная дамба.