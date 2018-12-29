Александр Протасевич покидает министерство культуры Пермского края. Снова Замминистра предпочёл преподавательскую деятельность в МГУ

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Александр Протасевич

По информации «Нового компаньона», заместитель министра культуры Пермского края Александр Протасевич, который находится в данный момент в очередном отпуске, на прежнее место работы уже не выйдет.

По словам Протасевича, в последнее время ему приходилось «разрываться» между Пермью и Москвой, где он преподаёт в МГУ социокультурное проектирование и территориальный брендинг. В Москве у замминистра семья, в том числе сын — перспективный музыкант, которому необходимо дальнейшее образование, участие в международных конкурсах и т. п. Все эти житейские обстоятельства заставили Александра Протасевича выбрать Москву и согласиться на полную преподавательскую ставку в МГУ.

По словам уже бывшего замминистра, он с сожалением покидает Пермский край, где у него сложились хорошие отношения с коллегами, в том числе с министром культуры Вячеславом Торчинским.

Торчинский тоже сожалеет об уходе Протасевича. По мнению министра, заменить его пока некем.

«Я выражаю огромную благодарность Александру Рудольфовичу за проделанную работу, за все те проекты, которые нам удалось реализовать вместе. У нас установились хорошие профессиональные и дружеские отношения, которые позволяли достигать поставленных задач и добиваться нужного результата. У Александра Рудольфовича есть желание и дальше, пусть и в другом качестве, активно участвовать в культурной жизни Пермского края. Уверен, что наше сотрудничество в различных культурных проектах будет, как и прежде, эффективным и продуктивным. От всей души хотел бы пожелать ему удачи на новом месте работы», — добавил министр.

Отметим, это уже второй уход Александра Протасевича из пермского минкульта в Москву: в прошлый раз он ушёл в 2012 году, когда министром культуры Пермского края был назначен Игорь Гладнев.



