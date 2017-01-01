Уголовное дело помогло гендиректору СМУ-33 выплатить сотрудникам долги по зарплате

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Соликамская городская прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед работниками ООО «СМУ-33». Сумма задолженности превышала 2 млн руб, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как было установлено, 12 работникам не платили ни копейки «трудовых» с января по март 2017 года, накопив долг в 2,1 млн руб.

При этом выяснилось, что у организации была финансовая возможность выплаты заработной платы трудящимся. Тем не менее, по решению генерального директора общества денежные средства направлялись на осуществление хозяйственной деятельности организации.

Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы с требованием уголовно-правовой оценки действиям руководителя строительной организации.

По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Соликамского судебного района директор ООО «СМУ-33» признан виновным, ему назначен судебный штраф в размере 50 тыс. руб.

Сразу после возбуждения уголовного дела работодатель погасил в полном объеме задолженность перед всеми работниками.