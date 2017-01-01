В Кировском районе после капремонта открылся детсад №261

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В Перми после капитального ремонта открыли здание детского сада №261, сообщили в мэрии города.

Он расположен в Кировском районе по улице Херсонская, 2, и обеспечит местами детей ясельного возраста, живущих в микрорайоне Крым.

Строительные работы в здании начались весной прошлого года. В отремонтированном детском саду расположены шесть групп для детей ясельного возраста. Всего же детский сад №261 объединяет три здания дошкольных учреждений, где в общей сложности занимаются порядка 800 ребят младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.

Каждый корпус оснащен специальным оборудованием: в одном из зданий есть бассейн, в ближайшее время планируется его ввод в эксплуатацию, в другом — кабинеты робототехники и сенсорная комната, обновленный корпус станет площадкой реализации современных технологий для развития детей раннего дошкольного возраста. Здесь будут организованы массовые спортивные, досуговые мероприятия и занятия для родителей и другое.

На базе отремонтированного корпуса детского сада создан центр сенсомоторного развития детей раннего возраста с использованием современных отечественных и зарубежных методик и технологий. Здесь будут апробироваться такие технологии, как авторская методика Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Никитина и другие. Образовательная программа направлена на реализацию трех модулей — сенсорного, познавательного и творческого развития.

Все пространство детского сада рассчитано на ребят раннего дошкольного возраста. На каждого ребенка здесь будут разрабатываться индивидуальные программы игровой поддержки и организации психолого-педагогического сопровождения.

Напомним, за последние четыре года создано порядка 10 тысяч новых мест для дошколят. В прошлом году открылся новый детский сад «Эрудит» в микрорайоне Ива, после капитального ремонта были открыты дошкольные учреждения №404 в Мотовилихе и №409 «It-мир» в Кировском районе. Детский сад по улице Чернышевского, 17в на 120 мест откроет свои двери уже в первом квартале этого года.