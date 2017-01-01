Весь «новогодний» мусор с контейнерных площадок Прикамья вывезен на полигоны

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Единый региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (бытовым мусором) ПКГУП «Теплоэнерго» подвёл итоги работы в новогодние праздничные дни. Информацию об этом приводит пресс-служба краевого правительства.

С 1 по 8 января на полигоны отправили порядка 6,5—7 тыс. т мусора. Спецтранспорт совершил более 1 тыс. выездов. По данным ПКГУП «Теплоэнерго», в новогодние праздники на полигоны вывозилось 100% мусора, забираемого с контейнерных площадок.

Руководство регионального оператора в целом положительно оценивает итоги работы по вывозу ТКО в праздничные дни. «Мы установили усиленный режим в праздники. Если в предыдущие годы мусор мог копиться неделями, то в 2019 году время реагирования составило всего 6 часов», — рассказал и. о. директора ПКГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев.

Отметим, в период праздников качество уборки мусора в ежедневном режиме контролировал специальный штаб, работала «горячая линия». В этот период от жителей Прикамья поступило 752 звонка, основная часть обращений пришлась на краевую столицу.

Напомним, с 1 января 2019 года обращение с ТКО стало отдельной коммунальной услугой, она выделена отдельной строкой в платёжной квитанции. Задачи по обращению с ТКО в Пермском крае возложены на регионального оператора — ПКГУП «Теплоэнерго». С 1 января мусор вывозится только на официальные полигоны, которых в крае 13. Все машины перевозчиков оснащены системами слежения, навигации и видеофиксации. Специалистами «Теплоэнерго» проводится аудит спецтехники в целях предотвращения несанкционированного сброса мусора.