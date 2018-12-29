«Пермские боги» отправились в Санкт-Петербург

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Фото: Пермская государственная художественная галерея

Сидящие Спасители и ангелы из коллекции пермской деревянной скульптуры стали участниками выставки «Христос в темнице», сообщили в Пермской художественной галерее.

Выставка откроется 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж» Санкт-Петербурга и проработает до 10 февраля.

Она представит деревянную религиозную скульптуру из музеев России. Выставка посвящена редкому, но важному в православной иконографии сюжету — «Христос в темнице» («Спас Полунощный») — заточению Иисуса Христа, подвергнутого поруганию и ожидающего восхождения на Голгофу. Страждущий Христос изображался сидящим, с терновым венцом на голове и, чаще всего, с прижатой к щеке правой рукой. В пространстве «Манежа» покажут более 30 скульптур середины XVII — начала XIX веков.

Пермская галерея представит на выставке 6 предметов из коллекции пермской деревянной скульптуры: четыре фигуры Сидящего Спасителя и два парных ангела, датируемые XVIII веком. Данные экспонаты в разные годы были представлены в постоянной экспозиции, в последнее время находятся в фондах Пермской галереи.

Участники выставочного проектаь — Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Пермская государственная художественная галерея, Моршанский историко-художественный музей, Переславль-Залесский музей-заповедник, Музей истории религии, Тотемское музейное объединение и другие музеи. Куратор — Семён Ильич Михайловский, ректор Петербургской академии художеств, комиссар павильона России на Венецианской биеннале.