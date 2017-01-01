В праздники служба скорой помощи Перми приняла более 14 тыс. вызовов Главными проблемами пермяков со здоровьем оказались ОРВИ, гипертония и алкоголь

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Фото: Константин Долгановский

Служба скорой медицинской помощи Перми обнародовала статистику по своей работе в период новогодних и рождественских выходных. Подробная информация об этом приводится в официальной группе службы Вконтакте.

Так, с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, служба скорой помощи краевой столицы приняла 14011 вызовов — в среднем, по 1273 в сутки.

Это больше, чем в прошлом году — тогда их было 13 704, (1245 в сутки), и больше, чем в обычные дни, (1150 в сутки). Самыми напряженными для пермских медиков стали 4 и 8 января — 1387 и 1385 вызовов соответственно. В прошлом году наибольшая активность пришлась на 3 и 4 января — 1365 и 1345 вызовов. При этом за период праздников экстренными оказались 2064 вызова. Год назад — 2050.

Число вызовов к несовершеннолетним существенно уменьшилось — с 4179 в прошлом году до 3524. А вот число безрезультатных вызовов (например, нам не открыли дверь либо пострадавший уже покинул место, куда была вызвана бригада), наоборот, возросло — с 922 до 1062.

Вызовов на ДТП, как и в прошлом году, было 78 — это единственный показатель, который остался без изменений. Число пострадавших при этом выросло с 60 до 64, число погибших снизилось с двух до одного. Вызовов на пожары стало ощутимо больше — 56 против 38, а вот к наркопотребителям нас вызывали реже — 16 раз против 23.

Что касается причин, которые побуждали пермяков вызывать скорую помощь в праздники, то основные — это ОРВИ, гипертоническая болезнь и чрезмерное употребление алкоголя.

По ОРВИ ситуация в нынешнем году легче, чем в прошлом: 2321 вызов вместо 2764. В службе отмечают, что в 2017 году, когда бушевала эпидемия гриппа, таких вызовов было более 5,7 тыс. Кроме того, существенно снизилось число заболевших ОРВИ детей — 1611, в том году было 2172. Число вызовов по поводу гипертонической болезни напротив, выросло с 1606 до 1745.

Вызовов, причиной которых стало чрезмерное употребление алкоголя, стало чуть больше — с 1063 до 1098. Мужчины стали злоупотреблять несколько чаще (766 случаев против 718 годом ранее), а вот женщины — немного реже (332 против 345).