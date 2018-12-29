ЖК «Салют» ввели в эксплуатацию на полгода раньше срока

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ЖК «Салют»

Фото: пресс-служба компании

PAN City Group обещал — сделал! В конце декабря компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Салют» по адресу: Кондратово, ул. Камская 2/2. Досрочной сдачей жилого комплекса девелопер сделал будущим его жителям символичный подарок к новому году!

Вспомним, как это было:

В 2017 году PAN City Group презентовал городу новый жилой комплекс «Салют»: уникальный дом, единственный в своем роде в Кондратово, в котором девелопер предусмотрел все необходимое для современной жизни!

ЖК «Салют»

Фото: пресс-служба компании

12.05.2017 — получено разрешение на строительство Камская 2-2;

31.05.2017 — вдавлена 1 свая в основание дома;

21.06.2017 — заложен первый бетон;

01.09.2017 — старт продаж ЖК «Салют»;

03.02.2018 — закончен каркас;

20.09.2018 — завершено благоустройство территории;

30.11.2018 — дом готовится к приемной комиссии;

24.12.2018 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

За время строительства дома было проведено более 250 экскурсий, снято более 4000 фотографий и свыше 100 видеороликов.

PAN City Group буквально «проживает» каждый свой новый проект, начиная от придомовой территории и заканчивая квартирой. До этапа строительства компании важно всесторонне смоделировать, насколько комфортно будет жителям в новом доме. В результате такой работы родился ЖК «Салют», в котором удобные квартиры с качественной отделкой объединились с уникальным авторским дизайном, разработанный с участием итальянского архитектора Эмилиано Шакка (Emiliano Sciacca) и продуманной безопасной спортивной и детской площадкой. Для комфортной жизни в новом доме важна каждая деталь — вплоть до установки держателя для сумок возле двери в квартиру: ведь именно так складывается органичная среда, целостный образ дома и удобство его жителей.

В настоящий момент идет процесс передачи дома от Застройщика Управляющей компании, ведутся работы по финишной настройке инженерных систем, организация работ эксплуатационных и сервисных служб.

Процесс передачи ключей от квартир собственникам застройщик начнет с 14.01.2019.

Подробности в офисах продаж PAN City Group по адресам: ул. Ленина, 72а или шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, и по тел. (342) 257-17-17.

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