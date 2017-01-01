Дольщик отсудил у застройщика 250 тыс. рублей за дефекты квартиры

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Пермский районный суд присудил участнику долевого строительства 250 тыс. руб. за дефекты, допущенные застройщиком при строительстве квартиры, сообщает пресс-служба суда Пермского края.

Многочисленные недостатки и дефекты производства были обнаружены уже после передачи квартиры собственнику. Сразу после этого покупатель квартиры обратился к застройщику с претензией. Его требования не были удовлетворены, из-за чего он вынужден был обратиться в суд.

Так как ответчик не доказал обратное, суд пришел к выводу о том, что все дефекты квартиры имеют производственный характер и возникли в результате допущенных нарушений при строительстве. Таким образом, ответственность за некачественное выполнение строительных работ должен нести застройщик.

Стоимость восстановительного ремонта квартиры составила 159,7 тыс. руб. Еще с застройщика будет взыскана неустойка в размере 63,9 тыс. руб., компенсация морального вреда в 5 тыс. руб. и 22,8 тыс. руб. штрафа.