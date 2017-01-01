«Мёртвые души» детских садов Прикамья Аудиторы КСП обнаружили частные учреждения дошкольного образования и ИП, неправомерно получавшие субсидии из бюджета

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Контрольно-счётная палата Пермского края опубликовала отчёт по итогам проверки законности, целевой направленности и эффективности расходования субсидий, выделенных из бюджета Пермского края частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по программам дошкольного образования. В контрольном мероприятии также участвовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД и межмуниципального отдела МВД «Кунгурский».

Проверенный период: 2015 год — первое полугодие 2018 года. Объектами проверки стали министерство образования и науки Пермского края, некоторые частные детские сады и индивидуальные предприниматели.

В рамках госпрограммы Пермского края «Образование и молодёжная политика» частные детские сады и ИП получают из бюджета края субсидии исходя из количества детей, получающих образовательные услуги. Фактическое финансирование за проверенный период составило 1,2 млрд руб. По состоянию на 1 декабря 2018 года субсидии получали 26 детских садов и 45 индивидуальных предпринимателей.

В ходе контрольного мероприятия КСП провело выездные проверки 19 индивидуальных предпринимателей, в том числе в Перми, Кунгуре, Кунгурском и Пермском районах. Также КСП камерально проверила документы восьми частных детских садов и ИП, в отношении которых нашли основания для взыскания в бюджет Пермского края 876,5 тыс. руб.

В частности, после опроса родителей или законных представителей детей во всех проверенных ИП обнаружилось, что дети не посещали группы и не получали услуги образовательных услуг.

Во многих случаях родители не подтверждали подлинность подписей, проставленных в договорах с ИП, говорили, что с этими ИП не знакомы, а их дети посещают муниципальный детский сад или занятия, которые проводят другие ИП или физические лица. В отдельных случаях родители заключали договор на посещение групп дошкольного образования, их дети ходили на занятия два-три дня, а потом больше детский сад не посещали, в том числе — из-за ненадлежащего ухода. В итоге ИП продолжали включать этих детей в табель учёта и получать субсидии за якобы предоставленные услуги. Были даже случаи, когда одного ребёнка одновременно включали в отчёты разных индивидуальных предпринимателей.

По результатам контрольного мероприятия КСП Пермского края направила в адрес минобразования представление с требованием принять меры для возврата порядка 3,4 млн руб. неправомерно выданных субсидий в краевой бюджет.

Кроме того, власти Прикамья должны исключить случаи приёма неполных пакетов документов и рассмотреть возможность передачи полномочия по предоставлению субсидий органам местного самоуправления.