Прикамье осталось в группе регионов с высокой устойчивостью рейтинга «Петербургской политики»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов России по итогам декабря 2018 года. С результатом 7,0 баллов Пермский край сохранил свою позицию в группе регионов с высокой устойчивостью, в которую он вошёл по итогам ноября 2018 года. Информацию об этом приводит пресс-служба краевого правительства.

Отметим, с марта 2017 года отмечается рост позиций Прикамья в рейтинге. Тогда Пермский край находился в группе регионов со слабой социально-политической устойчивостью с 4,7 балла.

Сейчас в группу с высокой социально-политической устойчивостью входят 15 регионов России, в том числе Татарстан, Москва, Тульская область. Лидером группы является Ненецкий автономный округ.

Среди позитивных событий октября в Прикамье аналитики отметили подписание специального инвестиционного контракта между правительством Пермского края и ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», подписание соглашения о сотрудничестве краевого правительства и госкорпорации «Роскосмос» до 2025 года. Кроме того, позитивную повестку составили открытие в Чусовом швейной фабрики «Перспектива» и одобрение Фондом развития промышленности займа в 116,2 млн руб. для резидента ТОСЭР «Чусовой» ООО «Фабио-Рус». В рамках этого проекта будет создано первое в России производство пневмоподушек для подвесок грузовых автомобилей, прицепов, автобусов и троллейбусов

Фонд «Петербургская политика» — российский центр, специализирующийся в сфере политического консалтинга и социологических исследований. Рейтинг фонда публикуется ежемесячно начиная с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 — максимальная оценка, 1 — минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.