Прокуратура пока не будет проверять тарифы РСТ на захоронение отходов Стороны договорились дать новой системе поработать в текущем режиме до февраля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Игорь Катаев

Прокуратура Пермского края пока не намерена проводить проверку в отношении тарифов на захоронение отходов, установленных Региональной службой по тарифам Пермского края. Как минимум до конца января контрольно-надзорный орган будет отслеживать ситуацию с вывозом мусора на полигон в Краснокамске, концессионером которого является ООО «Буматика», а также общую ситуацию с вывозом мусора по новым правилам. Уже после, в феврале, будет приниматься решение о том, необходимы ли меры прокурорского реагирования.

«Учитывая то, что у новой системы, фактически, не было переходного периода, а также то, что в новогодние и рождественские праздники всегда увеличивается количество отходов, стороны — контрольно-надзорный орган, РСТ и Буматика, договорились пока поработать по существующим правилам», — пояснили «Новому компаньону» в краевой прокуратуре.

При этом ведомство продолжит точечно реагировать на проблемы с вывозом мусора в территориях. Там подчеркнули, что не получали заявлений с просьбой провести проверку в отношении установленных РСТ тарифов ни от одной организации.

Напомним, ООО «Буматика» 30 декабря объявило о прекращении приёма твёрдых коммунальных отходов на Краснокамский полигон с 1 января. Причиной стал тариф на приём отходов, установленный Региональной службой по тарифам Пермского края. В компании его назвали убыточным.

Компания заявляла тариф порядка 600 руб., однако РСТ, проверив обоснованность расходов, снизила его до 169 руб. Так, в три раза — с 27 млн до 9 млн руб. — были срезаны операционные расходы. В 2018 году компания работала по тарифу 512 руб. за тонну.

В РСТ пояснили, что тариф экономически обоснован и включает расходы, которые несёт компания при эксплуатации полигона, в том числе плату за негативное воздействие на окружающую среду. При этом плату за негативное воздействие в 2018 году компания должна будет заплатить в первом квартале 2020 года.

«Тариф в 169 руб. установлен на первое полугодие 2019 года, во втором — 400 руб. При этом на плате для населения это повышение не отразится: эти расходы учтены в тарифе для регоператора», — сообщили в ведомстве.