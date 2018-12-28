Саночница из Прикамья стала лучшей среди россиянок на этапе Кубка мира

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В немецком городе Генигзее завершился пятый этап Кубка мира по санному спорту. Татьяна Иванова из Чусового заняла в итоге четвёртое место, что стало лучшим результатом среди российских спортсменок.

Победу на этапе одержала Юлия Таубиц из Германии. Второе место — у Саммер Бритчер из США. «Бронза» — у Ханны Прок из Австрии.

Отметим, что в составе эстафетной команды Татьяна Иванова стала пятой (совместно с Степаном Фёдоровым, Всеволодом Кашкиным и Константином Коршуновым). Победителем в эстафете стала сборная Германии, на втором месте — Австрия, на третьем — США.