Грубых нарушений общественного порядка в праздники не допущено — мэрия Перми

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Перми, в период проведения новогодних и рождественских мероприятий в краевой столице не было допущено грубых нарушений общественного порядка.

Таким образом, праздники в столице Пермского края прошли спокойно, в штатном режиме.

При этом за все новогодние выходные городские спасатели выезжали по звонкам пермяков 46 раз. В основном, по бытовым причинам: например, открытие заклинивших замков.

Напомним, что центром притяжения в праздники стал ледовый городок «Ветер с востока» в центре краевой столицы. По данным Агенства социокультурных проектов, в Рождество, 7 января, праздничные мероприятия на эспланаде посетили порядка 40 тыс. человек. А всего за праздники ледовый городок посетило 206 тыс. человек. Никаких серьезных нарушений и эксцессов в этот период в городке не зафиксировано.