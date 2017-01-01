В новогодние каникулы с пермских улиц вывезли порядка 56 тыс. кубометров снега

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в период с 30 декабря по 8 января объём вывезенного снега с территории города составил 55,9 тыс. кубометров, всего с начала зимнего содержания на полигоны отправилось порядка 218,7 тыс. кубометров снега.

Подрядные организации, осуществляющие уборку улиц, работали без выходных. Ежедневно на улицах города в среднем было задействовано около 200 единиц техники, ручную уборку осуществляли порядка 320 человек.

Напомним, замечания по уборке улично-дорожной сети пермяки могут направлять в отдел благоустройства администрации своего района и в МКУ «Благоустройство района». Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в свою управляющую организацию или в отделы ЖКХ администрации своего района. Телефоны можно найти здесь.

Отметим, по данным Гидрометцентра России, в новогодние каникулы в Перми выпало порядка 19 мм осадков, что составляет половину месячной нормы для января.