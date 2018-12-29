Пермский край признали лидером экспорта среди субъектов РФ

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

АО «Российский экспортный центр» подвёл итоги конкурса «Экспортёр года — 2017». Озвучены победители по каждой из шести номинаций. Пермский край признан лидером экспорта среди субъектов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Отметим, регион участвовал в конкурсе впервые.

Как ранее подчёркивал глава Прикамья Максим Решетников, сейчас экспорт Пермского края составляет $5 млрд в год. При этом у региона есть все ш ансы удвоить экспорт несырьевого неэнергетического сектора в ближайшие шесть лет.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Большую часть экспорта, порядка 75%, составляет несырьевой неэнергетический сектор. Это тот сегмент, в который мы можем привлечь инвесторов, их ресурсы, удвоив показатель экспорта к 2024 году, — такова задача, поставленная президентом. Мы сейчас разделяем весь экспорт по позициям, больше 60% несырьевого неэнергетического экспорта — это удобрения и продукция органической и неорганической химии. И здесь рост будет зависеть в том числе от успешности реализации инвестиционных проектов в Березниках и Соликамске, от развития транспортной инфраструктуры.

Напомним, в 2019 году региональный минэкономразвития собирается запустить первый в России региональный экспортный акселератор. Это комплексная практикоориентированная образовательно-консалтинговая программа, которая позволит компаниям, ориентированным на экспорт, пройти все стадии этого процесса с профессиональными наставниками. Планируется, что в течение первого года через него пройдут 30 компаний.

Конкурс «Экспортёр года» — ежегодное мероприятие, проводимое в целях стимулирования экспортной деятельности посредством поощрения наиболее успешных компаний и субъектов РФ, работающих в сфере развития несырьевого экспорта. Организаторы — Минпромторг и Минсельхоз России.