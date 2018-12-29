Пермские нефтяники победили в конкурсе на лучшее новогоднее украшение офиса

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Фото: пресс-служба предприятия

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получило диплом победителя конкурса на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому 2019 году.

В номинации «Промышленные предприятия с численностью работающих 1000 и более человек» диплом победителя присужден «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». Здание центрального аппарата управления в краевой столице по улице Ленина, 62 традиционно украсили праздничной подсветкой, а на уже полюбившемся арт-объекте «Спираль времени» появились украшения — снежинки. Центром новогоднего оформления стала праздничная ель, огни на которой нефтяники символично зажгли в честь выполнения плана по добыче.

Жюри оценивало не только световое оформление входных зон, прилегающих территорий, оформление витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории, но и внутреннее оформление предприятий.

Победители конкурса награждены дипломами, подписанными главой Перми, и получили памятные подарки от администрации города.

В этом году впервые в Перми утвержден единый фирменный стиль новогоднего оформления, дизайн которого состоит из трех элементов: фразы «С Новым годом», яркой неоновой ели и огней. В таком формате украшен весь город, предприятиям и организациям также рекомендовано следовать ему.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»