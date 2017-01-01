Движение на участке улицы Революции закроют до лета Жителям близлежащих домов обеспечат проезд к прилегающим территориям

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Вид на пересечение улицы Революции с Комсомольским проспектом после реконструкции (проект)

Фото: Администрация Перми

Как сообщили в администрации Перми, с 12 января по 1 июля будет перекрыто автомобильное движение по ул. Революции от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской. Это произойдёт в рамках первого этапа реконструкции одной из главных дорожных артерий краевой столицы.

В МКУ «Пермблагоустройство» пояснили, что сейчас подрядчик проложил коллектор ливневой канализации на ул. Куйбышева у ТЦ «Алмаз» (участок от ул. Екатерининской до ул. Луначарского), устроил временное асфальтовое покрытие. Сейчас строится коллектор ливневой канализации на ул. Куйбышева в кварталах от ул. Екатерининской до ул. Луначарского и от ул. Луначарского до ул. Пушкина. К 30 января на этих участках планируется завершить работы и открыть движение транспорта с устройством временного покрытия. Кроме того, подрядная организация выполняет подготовительные работы на ул. Революции на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской, в том числе переустройство инженерных коммуникаций.

С 12 января по 1 июля будет закрыто движение транспорта на этом участке, но с обеспечением подъезда к прилегающим территориям для жителей близлежащих домов. При этом будет сохранено движение транспорта по Комсомольскому проспекту и ул. Сибирской на пересечении с ул. Революции. Объезд этого участка будет осуществляться по ул. Швецова и Краснова.

За время перекрытия движения подрядчик перестроит сети водопровода, канализации, кабельных линий, сетей связи, газоснабжения, устроит основания трамвайных путей и дорожной одежды.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми:

— Полное ограничение движения на этом участке необходимо для того, чтобы мы могли подготовить участок к переключению движения транспорта на период выполнения работ на участке от Куйбышева до Комсомольского проспекта, так как будет изменено движение общественного транспорта. Его необходимо будет распределить по Комсомольскому проспекту, улице Сибирской, рассматриваются варианты по запуску движения на улице 25-го Октября.

В рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырёхполосное движение, по две полосы в каждую сторону, и обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные пути.

Схема перекрытия движения

Фото: Администрация Перми

Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по ул. Революции проехать до ул. Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение и будут проведены компенсационные меры по озеленению территории.

Напомним, что контракт на выполнение первого этапа реконструкции ул. Революции получило ООО «Дортехинжиниринг». Цена контракта — 650 млн руб.