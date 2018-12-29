Фестиваль документального кино «Флаэртиана» начинает приём заявок

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» открывает приём заявок на участие в конкурсных программах. Девятнадцатый кинофорум пройдёт в Перми с 20 по 26 сентября. Традиционно в программе фестиваля пройдут три конкурса: международный, национальный «Российская Флаэртиана» и студенческий.

Приём заявок от режиссёров и продюсеров фильмов продлится до 10 мая. Анкеты участников студенческого конкурса будут приниматься до 25 июня.

Фильмы, претендующие на участие в фестивале, должены быть выполнены в стилистике Роберта Флаэрти в форме длительного наблюдения с привычной камерой, отмечают организаторы. Фестиваль принимает картины, законченные не ранее 1 января 2018 года.

Отметим, в прошлом году оргкомитет получил 839 заявок из 20 стран. Из них 14 фильмов участвовали в международном конкурсе, 14 — в национальном, и 15 — в студенческом.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться