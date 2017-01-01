В каникулы главный ледовый городок Перми посетили свыше 200 тыс. человек

Сегодня он закрыт на техобслуживание, но уже завтра возобновит работу до конца февраля

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Ледовый городок на пермской эспланаде
Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в мэрии Перми, в новогодние каникулы главный ледовый городок краевой столицы «Ветер с Востока» посетили 206 тыс. человек. Посещаемость превысила 20 тыс. человек в день.

Напомним, он открылся 30 декабря. Во время новогодних каникул и праздников на территории городка состоялись массовые мероприятия, первым из которых стало празднование новогодней ночи. Событие объединило 35 тыс. гостей. С 3 по 8 января в ледовом городке проводились праздничные мероприятия, в эти дни работала резиденция Деда Мороза, а для детей были организованы дневные развлечения на интерактивных площадках. 5 и 6 января на сцене городка были представлены вечерние концертные программы с участием пермских артистов и театра огня «Игры пламени». 7 января в городке состоялось празднование Рождества, ярким событием которого стал показ светопроекционного шоу «Рождественское чудо». В течение вечера шоу было показано шесть раз. В этот праздничный день городок посетили 40 тыс. гостей.

Сегодня, 9 января, ледовый городок закрылся на техническое обслуживание и восстановление объектов, работы будут завершены в течение суток. С 10 января городок возвращается в прежний режим работы — с 12:00 до 22:00. Ледовый каток 9 января продолжит работу с 12:00. Напомним, что ледовый комплекс будет открыт для пермяков до конца февраля.

Уже в это воскресенье, 13 января, в ледовом городке стартует VI Международный открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Для участия в нём в Пермь приедут мастера ледовой скульптуры из России, Китая, Малайзии и Сингапура. Им предстоит создать 11 ледовых скульптур, объединённых общей темой «Японские мотивы».

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