С начала года в крае зафиксировано 6,5 тыс. нарушений ПДД

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в Госавтонинспекции Пермского края, с начала 2019 года в Пермском крае пресекли почти 6,5 тыс. нарушений Правил дорожного движения. В том числе, сотрудники ГИБДД пресекли действия 243 нетрезвых водителей, 20 из которых совершили нарушение повторно.

За первые пять дней 2019 года на дорогах Прикамья зарегистрировано 32 ДТП, в которых один человек погиб и 47 получили травмы. Основные виды ДТП — столкновения, 13 фактов (41%), на втором месте — наезды на пешеходов, 11 ДТП (34%), 5 происшествий (16%) — наезды на препятствия, 3 ДТП (9%) связаны со съездом с дороги.

Особую тревогу вызывают ДТП с детьми. Всего за 5 дней года в автоавариях ранено 8 детей, из них 5 — до 16 лет. Только за 5 января в ДТП с участием несовершеннолетних пострадали четыре ребенка.