Пермский край получит 580 млн руб. из федерального бюджета на лекарства

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Фото: Сергей Копышко

Правительство РФ подписало распоряжение, согласно которому в 2019 году Пермский край и ряд других субъектов России получат субвенции на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Всего в регионы направят более 31,3 млрд руб. Прикамье получит более 580 млн руб.

Более одного миллиарда получат Свердловская область, республика Татарстан, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Удмуртская республика получит около 200 млн руб. Самая большая субвенция у столицы — 4,5 млрд руб.