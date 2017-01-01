«Теплоэнерго» выбрало возчика мусора по «Краснокамскому кусту» Единственным участником торгов оказалось пермское ООО «ТрансЭкоСервис»

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Фото: Игорь Катаев

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Пермского края ПКГУП «Теплоэнерго» подвёл итоги аукциона по выбору возчика ТКО «Краснокамского куста» (лот №4, Большесосновский, Верещагинский, Карагайский, Нытвенский, Осинский, Очёрский, Сивинский и Частинский районы, Краснокамский и Оханский городские округа; 446,8 тыс. куб. м мусора. Полигоны в Краснокамске и Верещагино). Начальная цена контрактов осталась прежней — 198,5 млн руб.

Единственным участником торгов оказалось ООО «ТрансЭкоСервис» из Перми. Аукцион признали несостоявшимся, а заявку компании — соответствующей требованиям.

Напомним, итоги девяти аукционов конкурсная комиссия подвела ещё 3 декабря. Контракты подписали с пермскими ООО «ВМ-ТРАНС», ООО «ВМ-Сервис», ООО «АСТРОНГ», ООО «Экол», ООО «Чистый город — МК», индивидуальным предпринимателем из Перми, а также с ООО «ЭКОЛОГ-ГРУПП» из Соликамска, ООО «БОСФОР» из Березников и МУП «Горнозаводский комбинат благоустройства».

Ещё по двум лотам — №4 и №9 — победителя не выбрали, так как единственный участник торгов — пермское ООО «Пять континентов» — не представил копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности. В середине декабря аукционы объявили заново.

Итоги торгов по лоту №9 (Пермь, 846,4 тыс. куб. м мусора, полигоны ТБО в деревне Софроны и Краснокамске) планируется подвести сегодня, 9 января.