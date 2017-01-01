Росавиация утвердила девять субсидируемых авиамаршрутов из Перми

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Фото: Министерство транспорта Пермского края

Правительство России утвердило список маршрутов, которые будут субсидироваться Росавиацией в 2019 году. Из 197 маршрутов по России девять — из Перми.

Как и в прошлом году, финансовая поддержка будет направлена на авиаперевозку пассажиров в Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»), Нижний Новгород (авиакомпания «Азимут»), Казань, Нижневартовск, Самару, Ноябрьск, Салехард и Новый Уренгой (АО «ЮВТ АЭРО)», а также в Сургут (ПАО «Ютэйр»). Некоторые из направлений будут субсидированы, в том числе и из бюджета Пермского края и региона, куда выполняется перелёт.

Напомним, по итогам 2018 года, пассажиропоток пермского аэропорта достиг 1,5 млн человек. Это на 13,5% больше, чем в 2017 году. По информации министерства транспорта Пермского края, рост пассажиропотока, в частности, связан с увеличением авиационных направлений.