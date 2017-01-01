В США автомобиль Tesla сбил робота Promobot Пермский производитель выяснит, как робот оказался на проезжей части

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Фото: Promobot

Автомобиль Tesla на «автопилоте» сбил робота компании Promobot, которого производит одноимённая компания из Перми. Видео инцидента размещено на YouTube. Авария с участием пермского робота произошла в Лас-Вегасе, США, где Promobot представил свою продукцию на ежегодной выставке потребительской электроники CES 2019, пояснил директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Инженеры компании Promobot завозили роботов и оборудование в павильон выставки, чтобы оформить стенд компании для участия. Роботы двигались друг за другом. Один из них выехал на уличную парковку и угодил под колёса автомобиля, поскольку отклонился от заданного маршрута. Известно, что автомобиль в режиме беспилотного управления ехал по безлюдной улице. В момент инцидента внутри автомобиля находился пассажир. Он пояснил, что взял автомобиль в аренду и решил протестировать беспилотный режим. Но никак не рассчитывал встретить на дорожке автономного робота.

В результате аварии робот отлетел в сторону и отключился, а беспилотный автомобиль продолжил движение и остановился только через пятьдесят метров после ДТП. При этом Promobot получил серьезные повреждения и уже не сможет принять участие в выставке.

«Это, конечно, досадно. Мы везли этого робота из Филадельфии. Теперь он не сможет участвовать в выставке и мы вряд ли сможем его восстановить. Мы проведем внутреннюю проверку и выясним, почему робот выехал на дорожку», — отметил Олег Кивокурцев.

Напомним, Promobot занимается производством и поставкой автономных сервисных роботов. Головной офис компании расположен в Перми. CES (Consumer Electronics Show) — крупнейшая в мире выставка потребительской электроники, которая проходит ежегодно, начиная с 1967 года в Лас-Вегасе. В прошлом году ее посетили 182 тыс. человек.

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