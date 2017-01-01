В США автомобиль Tesla сбил робота Promobot
Пермский производитель выяснит, как робот оказался на проезжей части
Автомобиль Tesla на «автопилоте» сбил робота компании Promobot, которого производит одноимённая компания из Перми. Видео инцидента размещено на YouTube. Авария с участием пермского робота произошла в Лас-Вегасе, США, где Promobot представил свою продукцию на ежегодной выставке потребительской электроники CES 2019, пояснил директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
Инженеры компании Promobot завозили роботов и оборудование в павильон выставки, чтобы оформить стенд компании для участия. Роботы двигались друг за другом. Один из них выехал на уличную парковку и угодил под колёса автомобиля, поскольку отклонился от заданного маршрута. Известно, что автомобиль в режиме беспилотного управления ехал по безлюдной улице. В момент инцидента внутри автомобиля находился пассажир. Он пояснил, что взял автомобиль в аренду и решил протестировать беспилотный режим. Но никак не рассчитывал встретить на дорожке автономного робота.
В результате аварии робот отлетел в сторону и отключился, а беспилотный автомобиль продолжил движение и остановился только через пятьдесят метров после ДТП. При этом Promobot получил серьезные повреждения и уже не сможет принять участие в выставке.
«Это, конечно, досадно. Мы везли этого робота из Филадельфии. Теперь он не сможет участвовать в выставке и мы вряд ли сможем его восстановить. Мы проведем внутреннюю проверку и выясним, почему робот выехал на дорожку», — отметил Олег Кивокурцев.
Напомним, Promobot занимается производством и поставкой автономных сервисных роботов. Головной офис компании расположен в Перми. CES (Consumer Electronics Show) — крупнейшая в мире выставка потребительской электроники, которая проходит ежегодно, начиная с 1967 года в Лас-Вегасе. В прошлом году ее посетили 182 тыс. человек.