В Перми завершился арт-фестиваль «Всякое добро» Музыканты, поэты и художники собрали более 300 тыс. руб. для тяжелобольных детей

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Фото: Гюнай Мусаева , Антон Матвеев

В Перми завершился арт-фестиваль «Всякое добро». Для пермяков безвозмездно выступали самые известные музыканты и поэты города, а современные художники передали свои работы для благотворительного онлайн-аукциона. В результате арт-фестиваля для тяжелобольных детей фонда «Дедморозим» собрали более 300 тыс. руб.

Как рассказали в фонде «Дедморозим», трёхдневный фестиваль «вырос» из концерта, который прошёл в начале 2018 года и объединил известные музыкальные коллективы, многие из которых уже не живут в Перми, но приезжают в родной город на новогодние праздники. Журналист Сергей Хакимов дал фестивалю название и собрал трёхдневную программу из выступлений разных коллективов.

Сергей Хакимов, журналист, организатор «Всякого добра»:

— Фестиваль «Всякое добро» стал коллективным актом доброй воли множества талантливых людей. Благодаря музыкантам, художникам и поэтам пермяки сумели собрать деньги, которые очень нужны детям, жизнь которых зависит от них. Мы благодарим всех артистов, безвозмездно принявших участие в самом чудесном арт-фесте, который отныне станет ежегодным. Ура!

Фото: Гюнай Мусаева , Антон Матвеев

Одной из площадок «Всякого добра» стала частная филармония «Триумф», которая приняла музыкантов и гостей. За три дня здесь выступили 13 музыкальных коллективов. 3 января здесь состоялся концерт классической музыки, который исполнили артисты оркестра musicAeterna и Пермского театра оперы и балета Кристина Басюл, Ирина Марцинкевич, Артём Наумов, Евгений Морозов, Сергей Басюл, Табигат Амренов и Даниил Мякишев. 4 января прошёл вечер электронной музыки и инди-рока, на котором выступили проект «Я растение», Radiovanya, Half moon glass, Gnoomes, Vosmoy и Aira. 5 января закрывали фестиваль пермские музыканты, исполняющие рок-н-ролл, блюз и регги: «Дорога через лес», «Почти Володя», Babakaband, «Туман», ВИА «Грибники», «Смирный и друзья». Все концерты прошли при поддержке компании «Лайтмастер Пермь», которая обеспечила техническое сопровождение событий.

Фото: Антон Матвеев , Гюнай Мусаева

Уже после старта фестиваля во «Всяком добре» приняли участие пермские поэты. Они провели в Старокирпичном переулке поэтическую ёлку, где каждый слушатель мог сделать посильный вклад в общее дело. Так, к фестивалю присоединились пермские поэты Иван Козлов, Антон Бахарев, Ольга Абатурова, Анна Блинова, Евгений Гусев, Александр Морозов, Вячеслав Шевченко и Арина Шульгина.

Фото: Гюнай Мусаева , Антон Матвеев

Параллельно с очными событиями на площадке «Один +1» состоялся онлайн-аукцион, для которого свои произведения искусства предоставили художники Михаил Павлюкевич, Вадим Михайлов, Александр Юнусов, Ольга Молчанова-Пермякова и Алексей Илькаев (Sad Face). Куратором аукциона выступила искусствовед Анна Суворова. Все лоты были представлены на выставке на второй площадке «Всякого добра» — в Центре городской культуры.

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