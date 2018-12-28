«Парма» крупно проиграла в первом матче года

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Фото: vtb-league.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл первый матч 2019 года. В рамках Единой лиги ВТБ на домашней арене он уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга — 78:107.

Все отрезки игры остались за гостями встречи. Тем не менее «Парма» пыталась «достать» более классного соперника вплоть до последней 10-минутки, когда класс «Зенита» позволил им максимально оторваться в счёте.

Всё стало ясно в первые минуты заключительной четверти с рывком гостей 10:0.

Примечательно, что по статистике лучшим игроком «Зенита» стал бывший игрок «Пармы» Коди Миллер-Макинтайр (16 очков + 7 передач).

Лучшие у «Пармы»: Эйгирдас Жукаускас (24 очка), Рашард Келли (17 очков + 9 подборов), Майкл Хамфри (9 очков + 6 подборов).

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»:

— Хочу извиниться перед болельщиками: мы сыграли не лучшим образом, и у нас получалось далеко не всё. Сложно назвать причину плохой реализации свободных бросков, мы должны были их попадать. Ребята играли согласно установкам. Мы набрали свой средний показатель по очкам — 78, но я считаю, что в защите нужно было играть агрессивней. Мы могли отметиться дополнительными перехватами и подборами, которые сбивали бы атаку соперника.

После этого поражения «Парма» осталась на 11 строчке в турнирной таблице, с тремя победами и восемью поражениями.

Следующий матч пермяки вновь проведут дома — в четверг, 10 января, с командой «Восток-65» из Южно-Сахалинска.

Это будет ответный матч четвертьфинала Кубка России, первую игру в гостях пермяки проиграли с разницей в 10 очков — 69:79. Победитель попадёт в «Финал четырёх». Напомним, «Парма» выиграла этот турнир в 2016 году.