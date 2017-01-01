За первые дни нового года из Перми вывезли порядка 1,5 тыс. т мусора

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Как сообщает единый региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Пермского края ПГУП «Теплоэнерго», за первые дни нового из Перми было вывезено на полигоны более 1,5 тыс. т мусора.

Напомним, с 1 января вступил в силу Федеральный закон №89, который подразумевает работу с коммунальными отходами под контролем регионального оператора. Вывоз ТКО в крае теперь является отдельной коммунальной услугой.

Все твёрдые коммунальные отходы поступают только на официальные полигоны. Всего в крае их 13. На полигон в Березники каждый день приезжают по 48 единиц спецтехники. За четыре дня 2019 года на полигон поступило 176 т мусора, это 44 т в сутки. Полигон в Кудымкаре принял около 98 т.

В Перми за эти же дни только из Дзержинского и Кировского районов было убрано и отправлено на полигон в деревню Софроны около 560 т отходов. ООО «Экол», отвечающий за Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы города, а также Добрянский, Ильинский, Пермский районы и Новые Ляды, совершил 166 рейсов на полигон и отправил около 1 тыс. т.

Все машины перевозчиков оснащены системами слежения, навигации и видео фиксации. Ни одна машина не свернет в лес, это невыгодно перевозчику, как с экономической, так и с юридической точки зрения.