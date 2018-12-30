«Уборка мусора в Перми проходит в штатном режиме», — мэрия

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Фото: Администрация Перми

Как сообщили в мэрии Перми, уборка мусора в районах города в первые дни нового года проходит в штатном режиме. Для контроля за сбором и вывозом коммунальных отходов в каждом районе города и департаменте ЖКХ с 30 декабря по 8 января работают дежурные телефоны.

С 1 января к работе приступил региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго». Действует постоянный дежурный телефон, куда жители могут обращаться по вопросам вывоза мусора: 7 (342) 236-90-55.

Информация о наличии ТКО в оперативном режиме направляется компаниям-возчикам для устранения. Утверждены графики дежурства департамента ЖКХ администрации Перми, районных администраций, компаний-возчиков отходов, ПМУП «Полигон» в выходные и праздничные дни.

В мэрии уточняют, что за 1 и 2 января на телефоны «горячих линий», работающих в районах, поступило 72 сообщения, на телефон регионального оператора — 163 звонка, в департамент ЖКХ поступило 14 обращений. Больше всего жалоб поступило от людей, проживающих в микрорайонах Нагорный, Крохалева, Октябрьский.

Сегодня, 3 января, глава Перми вместе с замглавы администрации города Игорем Субботиным, начальником департамента ЖКХ Александром Власовым, главами районов проинспектировали вывоз мусора в Кировском, Дзержинском, Индустриальном, Свердловском районах. В выезде также принял участие министр ЖКХ Александр Шицын. В целом, обстановка с вывозом мусора в городе оценена как штатная, системных сбоев не зафиксировано. Проверка показала, что мусор своевременно вывозится в частном секторе Налимихи, микрорайонах Пролетарский и Акуловский. Ситуация с вывозом мусора на Нагорном также нормализовалась. Тем не менее, неудовлетворительной признана обстановка в микрорайонах Крохалева и Октябрьский, где зафиксированы переполненные контейнеры и складирование мусора рядом с ними (улицы Гусарова, Кузбасская, Лукоянова). Дмитрий Самойлов дал задание первому заму главы администрации Свердловского района Василию Пастуху обеспечить вывозку мусора с этой территории в течение суток.

В воскресенье, 6 января глава города планирует совершить объезд Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

Напомним, с 1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае стало отдельной коммунальной услугой. Обеспечивает сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов единый региональный оператор. В Пермском крае региональный оператор — ПКГУП «Теплоэнерго». В Перми создана временная рабочая группа по вопросам ТКО, где в рабочем режиме отрабатываются вопросы.

Ранее представители районных администраций и компаний-возчиков проводили совместные объезды по местам складирования твердых коммунальных отходов. Особое внимание было уделено территории индивидуального жилого строительства. Перед городским департаментом ЖКХ, районными администрациями и компаниями-возчиками поставлена задача сформировать графики дежурств и в постоянном режиме контролировать вывоз мусора с территории города в новогодние каникулы.

Информация по компаниям-возчикам твердых коммунальных отходов в границах Перми.