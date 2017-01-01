Буматика прекратит принимать ТКО на Краснокамский полигон В компании назвали убыточным тариф, установленный РСТ

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Фото: Игорь Катаев

В ООО «Буматика» объявило о прекращении приёма твёрдых коммунальных отходов на Краснокамский полигон с 1 января. Причиной стал тариф на приём отходов, установленный Региональной службой по тарифам Пермского края. В компании его назвали убыточным.

«Установленный тариф в размере 169 руб. за тонну не покрывает плату за негативное воздействие на окружающую среду в 195 руб. за тонну, что говорит о полном непонимании ценообразования услуг оператора регулирующим органом и создает кризисную ситуацию в отрасли, лишая ее возможности не только развития, но и нормального функционирования», — сообщили в компании.

Согласно территориальной схеме полигон в Краснокамска должен принимать отходы из Кировского района Перми, в также Оханского, Нытвенского, Краснокамского муниципальных райнов.

В РСТ Пермского назвали установленный тариф экономически обоснованным, и включающим расходы, которая несёт компания при эксплуатации полигона. В том числе, плату за негативное воздействие на окружающую среду.

«Тариф в 169 руб. Установлен на первое полугодие 2019 года, во втором — 400 руб. При этом на плате для населения это повышение не отразится: эти расходы учтены в тарифе для регоператора», — сообщили в ведомстве.

Что касается приема мусора на полигон в Краснокамске, по словам чиновников, регоператор решает эту ситуацию.