Начните новый год по-доброму

В первые новогодние дни пройдёт благотворительный фестиваль «Всякое добро»


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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«Sad Face – матрёшка» Алексея Илькаева
«Sad Face – матрёшка» Алексея Илькаева — один из лотов благотворительного арт-аукциона

Подводя итоги уходящего года, не раз приходилось говорить, что один из трендов современной культурной жизни в Перми — резко возросшее количество событий, связанных с благотворительностью, просветительством и социальными практиками. Если слова о «социально ответственном бизнесе» известны давно и стали чуть ли не дежурными, сейчас впору говорить о социально ответственном искусстве.

Можно долго перечислять пермские фестивали и акции, основанные «снизу», без поддержки не только органов власти, но и крупного бизнеса. Деятели искусства поддерживают пермские малые реки и приюты для бездомных (людей и животных), а уж акций, связанных с поддержкой больных детей и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, не счесть.

Это, думается, особенность Перми. До начала 2000-х годов Пермь частенько именовали «либеральной столицей России»; сейчас с либеральными ценностями образовались сложности, но оказывается, что гражданская активность пермяков никуда не улетучилась — она принимает новые формы для новых поколений.

За примером далеко ходить не надо: чуть ли не первым крупным культурным событием нового, 2019 года станет благотворительный фестиваль «Всякое добро» — абсолютно частная инициатива группы людей. Событию удалось объединить топовых пермских музыкантов всех жанров и направлений, а также художников для помощи больным детям — подопечным благотворительного фонда «Дедморозим». Кроме благотворительных концертов в программе фестиваля ещё и благотворительный аукцион, и, хотя основные события фестиваля пройдут 3 — 5 января, уже сегодня можно посмотреть работы, которые в нём участвуют, — они представлены в Центре городской культуры.

Картин немного, но нет ни одной случайной. Любое из произведений, участвующих в аукционе, достойно внимания коллекционеров. Достаточно назвать имена: Михаил Павлюкевич, Вадим Михайлов, Александр Юнусов, Ольга Молчанова-Пермякова и Алексей Илькаев. Знатокам пермского изобразительного искусства этого достаточно, но надо ещё пояснить, что курировала сбор лотов кандидат искусствоведения Анна Суворова.

Сергей Молчановой
«Сергей» Ольги Молчановой-Пермяковой

Самая, наверное, заметная работа этой небольшой экспозиции — «Сергей» Ольги Молчановой-Пермяковой. Это не портрет, как можно было бы предположить по названию, а пейзаж — красный осенний пейзаж, созданный в стилистике «пермского минимализма». Официально такого термина нет, а явление есть: пермские художники — Максим Каёткин, Александр Греков и другие — пишут свои пейзажи на грани фигуративного и абстрактного искусства; кажется, вот-вот — и линии земли и неба, облаков и деревьев, домов и фонарных столбов превратятся в абстрактные полосы, как у Марка Ротко; но нет! — переход не состоится, пейзаж останется пейзажем, замерев на этой грани. «Сергей» — из этой же категории. Его сюжет загадочен, его ритм притягателен. Эта картина тревожит и гипнотизирует, располагает к долгому созерцанию и домысливанию обстоятельств жизни её героя — Сергея, который вышел на прогулку со своей собакой и затерялся во всепоглощающей осенней красноте.

Диптих «Ноябрь» Александра Юнусова
Диптих «Ноябрь» Александра Юнусова

Диптих «Ноябрь» Александра Юнусова — другой пример пейзажной живописи, которая способна украсить любой интерьер и любую коллекцию. Меланхолические, тёмные тона в настроении начала зимы, в предчувствии её неизбежности. Детская площадка, ещё не настолько засыпанная снегом, чтобы забыть, как тут было весело летом. Всё какое-то переходное, недо-зимнее... Очень пермское. Оригинальная авторская техника мастерски создаёт сложную фактуру поверхности, благодаря чему зримый мир становится почти осязаемым.

«Райцентр» Михаила Павлюкевича
«Райцентр» Михаила Павлюкевича

Безусловный шедевр — акварель Михаила Павлюкевича «Райцентр». Ну, тут достаточно было бы одного имени: работа Павлюкевича по определению стоящая вещь. «Райцентр» — удивительно тёплый пейзаж, в котором царит дух Рождества, создающийся неуловимыми деталями. Никаких тебе ёлок и гирлянд, а Рождество есть. Над скромным райцентром, который разворачивается по направлению к зрителю, предъявляя лучшее, что у него есть — советский клуб с настоящим портиком с колоннами, — сияет звезда. Она тоже советская, пятиконечная, но не сомневайтесь: она Вифлеемская. Иначе откуда эти три фигуры на переднем плане? Уж не волхвы ли?

«Красное офисное кресло» Вадима Михайлова
«Красное офисное кресло» Вадима Михайлова

Диптих Вадима Михайлова «Красное офисное кресло» посложнее для восприятия. Вадим Михайлов — пермяк, эмигрировавший в Санкт-Петербург, но не теряющий связи с Пермью, — нередко принимает участие в выставках Музея современного искусства PERMM, благодаря чему пермские знатоки и ценители могут с интересом наблюдать его творческую эволюцию. Вадим — чрезвычайно интересно мыслящий художник, очарованный миром обыденных вещей, недаром среди его работ часто можно встретить объекты реди-мейд. В аукционном диптихе мы видим, как, всмотревшись в детали, можно уловить сходство обыкновенного офисного кресла с музыкальным инструментом. Впрочем, сюжет здесь не так важен, как колорит, это безумное сочетание киновари и чёрного, а также фактура — энергичная, слегка брутальная, с элементами сграффито — процарапывания изображения.

«Sad Face – матрёшки» Алексея Илькаева
«Sad Face – матрёшки» Алексея Илькаева

Наконец, пятый лот аукциона — объект Алексея Илькаева «Sad Face — матрёшки». Это просто маст хэв для каждого уважающего себя пермяка. Рассказывать об Илькаеве и его «грустных лицах» нет никакого смысла: они известны всем. Это один из символов Перми и пермского искусства, как бы к ним ни относиться. Главный недостаток работ Илькаева — то, что они недолговечны, как все произведения стрит-арта: художник рисует граффити не только на стенах, но и, например, на снегу, так что через пару дней от большого произведения остаётся только видеофиксация. Так вот: есть хорошая новость! Алексей исправил этот недостаток. Теперь его печального героя можно приобрести в коллекцию в виде матрёшки. Важный момент: это не репродукция, а собственноручная работа художника, который гарантированно останется в истории пермского искусства.

Аукцион проходит в интернете и уже начался: все пять лотов выставлены на платформе, где нужно зарегистрироваться и делать ставки. Итоги будут подведены 5 января, во время закрытия фестиваля «Всякое добро».

А до этого пермяков ждут три дня отличной музыки.

Программа фестиваля составлена так, что мимо не пройдёт никто: ни фанаты пермских рок-групп, ни поклонники оркестра MusicAeterna, ни ценители уникального авторского шансона Александра Смирнова.

Музыкальная программа начнётся с детского инклюзивного концерта «Больше жизни», где в зрительном зале рядом будут нарядные новогодние семьи и подопечные паллиативной службы фонда «Дедморозим» в инвалидных колясках. Артисты оркестра Пермского театра оперы и балета MusicAeterna Кристина Басюл, Ирина Марцинкевич, Артём Наумов, Евгений Морозов, Сергей Басюл, Табигат Амренов, Даниил Мякишев исполнят произведения Дебюсси, Равеля, Баха, Шуберта, Сарасате и других композиторов — красивые, лёгкие и недлинные.

Концерт классической музыки рассчитан на детей от шести лет, а два следующих концерта — для взрослых. 4 января в 19:00 начнётся вечер электронной музыки и инди-рока с участием «Я растение», Radiovanya, Half moon glass, Aira, Vosmoy, Gnoomes и других групп. 5 января, тоже в 19:00, пройдёт вечер рок-н-ролла, блюза и регги, в котором примут участие «Дорога через лес», «Почти Володя», «Туман», ВИА «Грибники», «Смирный и друзья», Babakaband.

Разумеется, все музыканты выступают бесплатно, без гонораров, а вырученные за билеты средства пойдут на лечение подопечных фонда «Дедморозим». 

К проведению фестиваля подключаются бары, кафе и магазины Старокирпичного переулка, который на время фестиваля превратится в благотворительный городок «Всякое добро», где будут проходить небольшие дневные мероприятия, средства от которых также станут здоровьем для детей — подопечных фонда «Дедморозим».

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