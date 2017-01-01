Начните новый год по-доброму В первые новогодние дни пройдёт благотворительный фестиваль «Всякое добро»

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«Sad Face – матрёшка» Алексея Илькаева — один из лотов благотворительного арт-аукциона

Подводя итоги уходящего года, не раз приходилось говорить, что один из трендов современной культурной жизни в Перми — резко возросшее количество событий, связанных с благотворительностью, просветительством и социальными практиками. Если слова о «социально ответственном бизнесе» известны давно и стали чуть ли не дежурными, сейчас впору говорить о социально ответственном искусстве.

Можно долго перечислять пермские фестивали и акции, основанные «снизу», без поддержки не только органов власти, но и крупного бизнеса. Деятели искусства поддерживают пермские малые реки и приюты для бездомных (людей и животных), а уж акций, связанных с поддержкой больных детей и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, не счесть.

Это, думается, особенность Перми. До начала 2000-х годов Пермь частенько именовали «либеральной столицей России»; сейчас с либеральными ценностями образовались сложности, но оказывается, что гражданская активность пермяков никуда не улетучилась — она принимает новые формы для новых поколений.

За примером далеко ходить не надо: чуть ли не первым крупным культурным событием нового, 2019 года станет благотворительный фестиваль «Всякое добро» — абсолютно частная инициатива группы людей. Событию удалось объединить топовых пермских музыкантов всех жанров и направлений, а также художников для помощи больным детям — подопечным благотворительного фонда «Дедморозим». Кроме благотворительных концертов в программе фестиваля ещё и благотворительный аукцион, и, хотя основные события фестиваля пройдут 3 — 5 января, уже сегодня можно посмотреть работы, которые в нём участвуют, — они представлены в Центре городской культуры.

Картин немного, но нет ни одной случайной. Любое из произведений, участвующих в аукционе, достойно внимания коллекционеров. Достаточно назвать имена: Михаил Павлюкевич, Вадим Михайлов, Александр Юнусов, Ольга Молчанова-Пермякова и Алексей Илькаев. Знатокам пермского изобразительного искусства этого достаточно, но надо ещё пояснить, что курировала сбор лотов кандидат искусствоведения Анна Суворова.

«Сергей» Ольги Молчановой-Пермяковой

Самая, наверное, заметная работа этой небольшой экспозиции — «Сергей» Ольги Молчановой-Пермяковой. Это не портрет, как можно было бы предположить по названию, а пейзаж — красный осенний пейзаж, созданный в стилистике «пермского минимализма». Официально такого термина нет, а явление есть: пермские художники — Максим Каёткин, Александр Греков и другие — пишут свои пейзажи на грани фигуративного и абстрактного искусства; кажется, вот-вот — и линии земли и неба, облаков и деревьев, домов и фонарных столбов превратятся в абстрактные полосы, как у Марка Ротко; но нет! — переход не состоится, пейзаж останется пейзажем, замерев на этой грани. «Сергей» — из этой же категории. Его сюжет загадочен, его ритм притягателен. Эта картина тревожит и гипнотизирует, располагает к долгому созерцанию и домысливанию обстоятельств жизни её героя — Сергея, который вышел на прогулку со своей собакой и затерялся во всепоглощающей осенней красноте.

Диптих «Ноябрь» Александра Юнусова

Диптих «Ноябрь» Александра Юнусова — другой пример пейзажной живописи, которая способна украсить любой интерьер и любую коллекцию. Меланхолические, тёмные тона в настроении начала зимы, в предчувствии её неизбежности. Детская площадка, ещё не настолько засыпанная снегом, чтобы забыть, как тут было весело летом. Всё какое-то переходное, недо-зимнее... Очень пермское. Оригинальная авторская техника мастерски создаёт сложную фактуру поверхности, благодаря чему зримый мир становится почти осязаемым.

«Райцентр» Михаила Павлюкевича

Безусловный шедевр — акварель Михаила Павлюкевича «Райцентр». Ну, тут достаточно было бы одного имени: работа Павлюкевича по определению стоящая вещь. «Райцентр» — удивительно тёплый пейзаж, в котором царит дух Рождества, создающийся неуловимыми деталями. Никаких тебе ёлок и гирлянд, а Рождество есть. Над скромным райцентром, который разворачивается по направлению к зрителю, предъявляя лучшее, что у него есть — советский клуб с настоящим портиком с колоннами, — сияет звезда. Она тоже советская, пятиконечная, но не сомневайтесь: она Вифлеемская. Иначе откуда эти три фигуры на переднем плане? Уж не волхвы ли?

«Красное офисное кресло» Вадима Михайлова

Диптих Вадима Михайлова «Красное офисное кресло» посложнее для восприятия. Вадим Михайлов — пермяк, эмигрировавший в Санкт-Петербург, но не теряющий связи с Пермью, — нередко принимает участие в выставках Музея современного искусства PERMM, благодаря чему пермские знатоки и ценители могут с интересом наблюдать его творческую эволюцию. Вадим — чрезвычайно интересно мыслящий художник, очарованный миром обыденных вещей, недаром среди его работ часто можно встретить объекты реди-мейд. В аукционном диптихе мы видим, как, всмотревшись в детали, можно уловить сходство обыкновенного офисного кресла с музыкальным инструментом. Впрочем, сюжет здесь не так важен, как колорит, это безумное сочетание киновари и чёрного, а также фактура — энергичная, слегка брутальная, с элементами сграффито — процарапывания изображения.

«Sad Face – матрёшки» Алексея Илькаева

Наконец, пятый лот аукциона — объект Алексея Илькаева «Sad Face — матрёшки». Это просто маст хэв для каждого уважающего себя пермяка. Рассказывать об Илькаеве и его «грустных лицах» нет никакого смысла: они известны всем. Это один из символов Перми и пермского искусства, как бы к ним ни относиться. Главный недостаток работ Илькаева — то, что они недолговечны, как все произведения стрит-арта: художник рисует граффити не только на стенах, но и, например, на снегу, так что через пару дней от большого произведения остаётся только видеофиксация. Так вот: есть хорошая новость! Алексей исправил этот недостаток. Теперь его печального героя можно приобрести в коллекцию в виде матрёшки. Важный момент: это не репродукция, а собственноручная работа художника, который гарантированно останется в истории пермского искусства.

Аукцион проходит в интернете и уже начался: все пять лотов выставлены на платформе, где нужно зарегистрироваться и делать ставки. Итоги будут подведены 5 января, во время закрытия фестиваля «Всякое добро».

А до этого пермяков ждут три дня отличной музыки.

Программа фестиваля составлена так, что мимо не пройдёт никто: ни фанаты пермских рок-групп, ни поклонники оркестра MusicAeterna, ни ценители уникального авторского шансона Александра Смирнова.

Музыкальная программа начнётся с детского инклюзивного концерта «Больше жизни», где в зрительном зале рядом будут нарядные новогодние семьи и подопечные паллиативной службы фонда «Дедморозим» в инвалидных колясках. Артисты оркестра Пермского театра оперы и балета MusicAeterna Кристина Басюл, Ирина Марцинкевич, Артём Наумов, Евгений Морозов, Сергей Басюл, Табигат Амренов, Даниил Мякишев исполнят произведения Дебюсси, Равеля, Баха, Шуберта, Сарасате и других композиторов — красивые, лёгкие и недлинные.

Концерт классической музыки рассчитан на детей от шести лет, а два следующих концерта — для взрослых. 4 января в 19:00 начнётся вечер электронной музыки и инди-рока с участием «Я растение», Radiovanya, Half moon glass, Aira, Vosmoy, Gnoomes и других групп. 5 января, тоже в 19:00, пройдёт вечер рок-н-ролла, блюза и регги, в котором примут участие «Дорога через лес», «Почти Володя», «Туман», ВИА «Грибники», «Смирный и друзья», Babakaband.

Разумеется, все музыканты выступают бесплатно, без гонораров, а вырученные за билеты средства пойдут на лечение подопечных фонда «Дедморозим».

К проведению фестиваля подключаются бары, кафе и магазины Старокирпичного переулка, который на время фестиваля превратится в благотворительный городок «Всякое добро», где будут проходить небольшие дневные мероприятия, средства от которых также станут здоровьем для детей — подопечных фонда «Дедморозим».

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