Дети горняков, погибших на шахте в Соликамске, отдохнут в Усть-Качке

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Усть-Качка

Семьи горняков, погибших в строящейся шахте «Уралкалия» в Соликамске, с января по март 2019 года смогут отдохнуть на курорте в Усть-Качке. Точные даты заезда семьи выберут сами. Как уточнили «Новому компаньону» в министерстве социального развития Пермского края, семеро детей из прикамских семей получат путёвки, которые оплатит курорт.

Договорённость об этом достигнута между соцблоком краевого правительства и руководством курорта. Также детям шахтёров, погибших во время пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске, начали начислять пенсии. Семьям предоставлено необходимое социальное сопровождение.

Напомним, пожар в строящемся стволе шахты «Уралкалия» СКРУ-3 произошёл 22 декабря. Девять горняков, которые не смогли подняться на поверхность, погибли. В качестве основной версии причины ЧП следствие рассматривает возгорание стройматериалов: монтажной пены и строительного мусора. СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более человек»).