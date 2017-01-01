Суд отказался менять меру пресечения фигуранту дела о пожаре на руднике в Соликамске

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Пермский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде ареста для горного мастера Игоря Чукаева, фигуранта уголовного дела о ЧП в шахте в Соликамске Пермского края. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее защита обвиняемого направила апелляционную жалобу на решение Соликамского суда. Таким образом, Чукаев, как и другие фигуранты дела, сотрудники ФГУП «Управление строительства — 30», останутся под стражей минимум до 22 февраля.

Сотрудники ФГУП «УС-30 СМУ-680» горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка №5 СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин обвиняются в преступлении по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более человек»).

Напомним, возгорание в строящемся стволе горнорудной шахты «Уралкалия» произошло 22 декабря во время производственных работ. В шахте в это время находились девять сотрудников подрядной организации, все они погибли. По предварительной версии, возгорание произошло в одной из пазух строящегося ствола шахты — загорелся строительный мусор.

По факту случившегося СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более человек»). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль.

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