В «ЛУКОЙЛе-ПЕРМЬ» подвели итоги года

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Фото: пресс-служба предприятия

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» завершает год с хорошими показателями экологической и промышленной безопасности и выполнением плана в 15,4 млн тонн нефти и 2 млрд кубометров газа.

В 2018 году результат работы предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — 15,4 млн тонн нефти, 2 млрд куб. метров газа и 118 новых скважин. Проходка по эксплуатационному бурению — 276 тыс. метров, что выше планового показателя на 5%.

Помимо производственных результатов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» активно участвовал в социальной деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. В рамках реализации программы социального инвестирования нефтяники региона вложили в развитие районов Прикамья 1 млрд 920 млн рублей. Итогом совместной с правительством региона работы стали 90 построенных и реконструированных объектов образования, культуры, медицины и спорта.

«Наступающий год пройдет под эгидой большого праздника — 90-летия открытия пермской нефти и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Для нас особенно важно хранить историю, лучшие корпоративные традиции и достигать новых побед для региона и компании», — отметил Олег Третьяков, представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республики и Свердловской области.

Выполнение плана нефтяники отметят символичным зажжением огней на ёлке у центрального аппарата управления «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» 28 декабря.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»